Мошенник обманул павлодарца на 3 миллиона тенге

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Жителю города позвонил незнакомый человек, который предложил «раскрутить» деньги горожанина и вернуть их с прибылью, а потом скрылся, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Седьмого апреля в полицию обратился горожанин о том, что неизвестное лицо путём обмана и с использованием информационной системы завладело денежными средствами в сумме около трёх миллионов тенге. Незнакомец, представившись работником брокерской компании, занимающейся куплей-продажей акций разных компаний, предложил «раскрутить» денежные средства под высокие проценты и вернуть, увеличив прибыль», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

Позвонивший уверенно заявил, что через определённое время человек, поднявший трубку, сможет получить обещанные проценты. Для получения своей прибыли заявитель несколько раз перечислял на счет разные суммы денег. Из-за азарта он даже брал деньги в кредит, добавили в полиции.

«Через некоторое время, когда захотел снять свою долгожданную прибыль, на связь уже никто не выходил. В итоге ни своих денежных средств, ни процентов обманутый мужчина так и не получил», - рассказали в пресс-службе.

По этому факту полиция начала комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию подозреваемого. Проводится досудебное расследование по статье 190 УК Республики Казахстан «Мошенничество», рассказали в правоохранительных органах.

«Самая большая проблема – это неограниченная доверчивость граждан, которые, забыв об осторожности, совершают необдуманные поступки, о которых потом приходится сожалеть», - прокомментировали в ДП области.