Мошенник обманул иностранца на 5 млн тенге в Таразе

Таразские полицейские задержали мужчину, обманувшего иностранца на 5 млн тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции установили жителя города Тараза, пообещавшего доставить семена лука иностранцу. Сумма ущерба – 12 600 долларов. Об инциденте в полицию сообщил гражданин иностранного государства . По словам пострадавшего, некий мужчина, под предлогом поставки 420 кг семян лука путем обмана завладел его денежными средствами, так и не выполнив условия договоренности.

По факту начато досудебное расследование. Проводятся все необходимые следственные мероприятия для установления подробных обстоятельств дела.

Полиция Жамбылской области просит быть предельно бдительными и осторожными в приобретении покупок на крупную сумму у незнакомых людей.





