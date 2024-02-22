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    13:51, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Мошенник обманул иностранца на 5 млн тенге в Таразе

    лук
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Таразские полицейские задержали мужчину, обманувшего иностранца на 5 млн тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz. 

    Сотрудники полиции установили жителя города Тараза, пообещавшего доставить семена лука иностранцу. Сумма ущерба – 12 600 долларов. Об инциденте в полицию сообщил гражданин иностранного государства . По словам пострадавшего, некий мужчина, под предлогом поставки 420 кг семян лука путем обмана завладел его денежными средствами, так и не выполнив условия договоренности.

    По факту начато досудебное расследование. Проводятся все необходимые следственные мероприятия для установления подробных обстоятельств дела.

    Полиция Жамбылской области просит быть предельно бдительными и осторожными в приобретении покупок на крупную сумму у незнакомых людей. 


    Теги:
    Мошенничество Закон и право Регионы Казахстана Регионы полиция Жамбылская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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