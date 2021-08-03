Мошенник обманул акмолинку на 1,5 млн тенге

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские оперативники установили столичного мошенника, обманувшего жительницу Бурабайского района на 1,5 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, еще в апреле текущего года 68-летняя индивидуальная предпринимательница Бурабайского района, воспользовавшись сайтом объявлений по оказанию услуг, заказала торговый бутик. Мастер представил все необходимые документы, удостоверяющие его деятельность, а также предварительно произвел необходимые замеры. За оказание услуг заказчица перевела на счет злоумышленника сумму в размере 1 млн 540 тыс. тенге. После получения предварительной оплаты мужчина перестал выходить на связь с клиенткой, и она обратилась за помощью в полицию.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий бурабайскими оперативниками был установлен подозреваемый. Им оказался 40-летний житель города Нур-Султана. По данному факту начато досудебное производство по ч.1 ст.190 УК РК «Мошенничество», - отметили в ведомстве.

По словам полицейских, в настоящее время все чаще регистрируются факты мошенничества, совершенные посредством интернет – ресурсов и социальных сетей. Стражи порядка призвали акмолинцев в этой связи быть бдительными.