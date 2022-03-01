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Мошенник обманул 12 актюбинцев, обещая трудоустроить

1 Марта 2022 20:06
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Мошенник обманул 12 актюбинцев, обещая трудоустроить

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе задержан 26-летний местный житель, который обманным путем выманил у 12 человек деньги за трудоустройство , передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

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«Подозреваемый обещал устроить на работу оператором в одну из компаний 40-летнего жителя Темирского района, попросив за свою услугу 60 000 тенге. После полученных денег перестал выходить на связь. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан 26-летний житель города Актобе. Выяснилось, что на уловки подозреваемого попались еще 11 человек, начиная с сентября 2021 года», - сообщил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

По всем фактам проводится досудебное расследование по статье 190 ч.3 УК РК «Мошенничество».

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. Имеются признательные показания. Проводятся следственные действия.



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#Актюбинская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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Автор:

Самал Ендибаева

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