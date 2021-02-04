Мошенник обманом завладел техникой общества слепых в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – С мошенничеством столкнулись в Петропавловском учебно-производственном предприятии общественного объединения «Казахское общество слепых», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, на балансе предприятия имелся погрузчик. Техника не работала, и один из работников предложил ее отремонтировать на выгодных условиях и увёз в неизвестном направлении. Спустя некоторое время он уволился. Погрузчик не вернул. Предприятие оценило ущерб в 700 тысяч тенге.

Оперативники нашли бывшего сотрудника предприятия. Как выяснилось, вместо ремонта он сдал погрузчик в пункт металлоприёма.

«Со слов свидетелей, после увольнения подозреваемый не затруднил себя поисками новой работы. Делами собственной семьи не интересуется, злоупотребляет спиртным. Работники пункта металлоприёма, поверив словам подозреваемого, что старый кар списан, начали разбирать его на запчасти, но утилизировать не успели. Оставшееся имущество изъято и будет возвращено владельцу», - сказал начальник отдела криминальной полиции Канат Орынбасаров.

Идет досудебное расследование по уголовной статье «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.