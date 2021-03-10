21:56, 09 Март 2021 | GMT +6
Мошенник обещал жителю Семея пригнать за 2,8 млн тенге внедорожник из РФ
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемый взял у жителя Семея 2 800 000 тенге, но автомобиль так и не пригнал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.
52-летний житель Семея сообщил в полицию, что в начале декабря малознакомый мужчина пообещал пригнать из России Land Cruizer по цене ниже рыночной и завладел его деньгами.
«При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции был доставлен 38-летний мужчина, который дал признательные показания , — сообщили в пресс-службе ДП ВКО. — Проводится досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса (мошенничество)».