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    21:56, 09 Март 2021 | GMT +6

    Мошенник обещал жителю Семея пригнать за 2,8 млн тенге внедорожник из РФ

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемый взял у жителя Семея 2 800 000 тенге, но автомобиль так и не пригнал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

    52-летний житель Семея сообщил в полицию, что в начале декабря малознакомый мужчина пообещал пригнать из России Land Cruizer по цене ниже рыночной и завладел его деньгами.

    «При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции был доставлен 38-летний мужчина, который дал признательные показания , — сообщили в пресс-службе ДП ВКО. — Проводится досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса (мошенничество)».


    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область
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