Мошенник обещал «устроить» на работу в нефтяную компанию в Мангистауcкой области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Житель Кандыагаша под предлогом трудоустроиться обманул семерых земляков из Мугалжарского района, каждый из них отдал ему по 105 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Лада.

Собрав деньги, аферист сказал мужчинам отправляться в Актау, где их встретят на вокзале.

По прибытии на станцию Мангистау их никто не ожидал. Им пришлось приобретать обратные билеты. По приезду домой они сразу обратились с заявлением в полицию.

По данным фактам проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество).

Подозреваемый дал признательные показания.

Пострадавших от действий мошенника просят обращаться в Мугалжарский район, в отдел полиции.