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Мошенник обещал «устроить» на работу в нефтяную компанию в Мангистауcкой области

30 Декабря 2019 01:32
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Мошенник обещал «устроить» на работу в нефтяную компанию в Мангистауcкой области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Житель Кандыагаша под предлогом трудоустроиться обманул семерых земляков из Мугалжарского района, каждый из них отдал ему по 105 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Лада.

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Собрав деньги, аферист сказал мужчинам отправляться в Актау, где их встретят на вокзале.

По прибытии на станцию Мангистау их никто не ожидал. Им пришлось приобретать обратные билеты. По приезду домой они сразу обратились с заявлением в полицию.

По данным фактам проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество).

Подозреваемый дал признательные показания.

Пострадавших от действий мошенника просят обращаться в Мугалжарский район, в отдел полиции.


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Ключевые слова: Мангистауская область,
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