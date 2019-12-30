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28.12.2019 21:35
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Мошенник обещал «устроить» на работу в нефтяную компанию в Мангистауcкой области
30 Декабря 2019 01:32
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АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Житель Кандыагаша под предлогом трудоустроиться обманул семерых земляков из Мугалжарского района, каждый из них отдал ему по 105 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Лада.
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Собрав деньги, аферист сказал мужчинам отправляться в Актау, где их встретят на вокзале.
По прибытии на станцию Мангистау их никто не ожидал. Им пришлось приобретать обратные билеты. По приезду домой они сразу обратились с заявлением в полицию.
По данным фактам проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество).
Подозреваемый дал признательные показания.
Пострадавших от действий мошенника просят обращаться в Мугалжарский район, в отдел полиции.
Ключевые слова: Мангистауская область,
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