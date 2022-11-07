Мошенник обещал установить астанчанке вентиляционную систему и исчез
Женщина на сайте ОЛХ нашла объявление по установке вентиляционной системы. Приехав по адресу и договорившись о цене, 23-летний молодой человек сделал замеры и попросил у хозяйки предоплату за работу и материал. Поверив его словам, женщина отдала ему деньги.
Мастер поклялся выполнить работу в кратчайшие сроки, но его обещания затянулись на два месяца.
В последующем он совсем перестал выходить на связь, отключив мобильный телефон. Не дождавшись услуги, потерпевшая обратилась в полицию.
Сотрудниками полиции УП района «Сарыарка» подозреваемый задержан, ранее он неоднократно судим за мошенничество. Установлено, что он причастен к еще двум фактам мошенничества, совершенным на территории столицы.
Департамент полиции г. Астаны предупреждает граждан быть осторожными, не доверять малознакомым лицам, чтобы не стать жертвами мошенников. Необходимо проверять
достоверность оказываемых услуг.