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    11:43, 07 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Мошенник обещал установить астанчанке вентиляционную систему и исчез

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С заявлением в полицию обратилась жительница города о том, что неизвестный, воспользовавшись ее доверием обманным путем завладел деньгами на сумму более 270 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Астаны.

    Женщина на сайте ОЛХ нашла объявление по установке вентиляционной системы. Приехав по адресу и договорившись о цене, 23-летний молодой человек сделал замеры и попросил у хозяйки предоплату за работу и материал. Поверив его словам, женщина отдала ему деньги.

    Мастер поклялся выполнить работу в кратчайшие сроки, но его обещания затянулись на два месяца.

    В последующем он совсем перестал выходить на связь, отключив мобильный телефон. Не дождавшись услуги, потерпевшая обратилась в полицию.

    Сотрудниками полиции УП района «Сарыарка» подозреваемый задержан, ранее он неоднократно судим за мошенничество. Установлено, что он причастен к еще двум фактам мошенничества, совершенным на территории столицы.

    Департамент полиции г. Астаны предупреждает граждан быть осторожными, не доверять малознакомым лицам, чтобы не стать жертвами мошенников. Необходимо проверять

    достоверность оказываемых услуг.



    Теги:
    Мошенничество МВД РК Астана Правоохранительные органы
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