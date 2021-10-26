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    21:18, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Мошенник обещал оформить водительские права в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау мошенник обманул трех человек, пообещав оформить им водительские удостоверения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В управление полиции обратился житель города Атырау 2002 г. р. В своем заявлении он указал, что знакомый мужчина обещал помочь оформить водительское удостоверение, попросив за это 100 тысяч тенге. Обещание он не выполнил. Вскоре были зарегистрированы два аналогичных случая: два жителя города 2002 г. р. передали этому же мужчине 60 тыс. тенге и 90 тыс. тенге. Также за помощь в оформлении водительского удостоверения. По этим фактам в ходе проведения оперативно-розыскных работ сотрудниками управления криминальной полиции был установлен и задержан 29-летний местный житель. В настоящее время по фактам мошенничества проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 190 и ч. 3 ст. 190 УК РК», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

    Теги:
    Атырауская область Мошенничество Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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