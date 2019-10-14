Мошенник наладил «заборный» бизнес в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Житель областного центра, ранее судимый за мошенничество, представляясь установщиком ограждений, обманывал павлодарцев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Не желая утруждать себя рабой, 34-летний находчивый павлодарец придумал более быстрый способ обогащения: разместив на одном из сайтов в интернете объявление по оказанию строительно-монтажных работ, а точнее установке ограждений, заборов из металлического профиля, чтобы привлечь внимание жителей, мужчина указал более низкую цену за работы», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

Мужчина договаривался с клиентами, выезжал на место, делал замеры, расчёты. Для большей убедительности он начинал кое-какие работы: выкопав землю, ставил столбы. Усыпив бдительность клиентов, он просил предоплату, так как якобы необходимо было закупить материалы. «В одном случае, оценив работу на сумму более одного миллиона тенге он, попросив предоплату, обманул 52-летнего павлодарца. В другом случае жертвой злоумышленника стал 36-летний житель города Павлодар, у которого подозреваемый путём обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами в сумме 650 000 тенге», - отметили в полиции. Павлодарскими оперативниками в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий лжеустановщик ограждений был задержан и водворён в изолятор временного содержания Павлодара. «По данным фактам проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество«. Подозреваемый проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям», - подчеркнули стражи порядка.