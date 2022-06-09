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Мошенник лишил 10 млн тенге жительницу Хромтау
9 Июня 2022 05:55

Мошенник лишил 10 млн тенге жительницу Хромтау

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 53-летняя жительница города Хромтау из-за своей доверчивости лишилась всех своих сбережений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Женщине на мобильный телефон позвонил незнакомый человек, который представился сотрудником банка. Войдя в доверие, мошенник получил от женщины код СМС-сообщения и снял ее сбережения с трех банковских счетов в общей сумме около 10 млн тенге.

«Злоумышленник, войдя в доверие, предложил обезопасить ее счета от мошенника, порекомендовав просто озвучить код из СМС-сообщения. Получив его, мошенник перевел все сбережения женщины с трех банковских счетов к себе на карту. Таким образом жительница города Хромтау лишилась денег в сумме около 10 млн тенге», - проинформировал пресс-секретарь департамента полиции области Ерболат Саркулов.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 ч.3 УК РК «Мошенничество», проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых лиц.


Автор:
Корреспондент
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