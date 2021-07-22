Мошенник из Темиртау «разводил» продавцов в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мошенник из Темиртау «разводил» продавцов в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

«Находясь в кафе по улице Биржан Сал, молодой человек под предлогом размена купюры, завладел денежными средствами в размере 10 тысяч тенге. По аналогичной схеме подозреваемый обманул продавцов трех торговых точек в столице. В продуктовых магазинах мошенник приобретал продукты и на кассе расплачивался 10-тысячной купюрой, при этом не выпускал деньги из рук. Пока продавец отсчитывала купюры, «покупатель», отвлекая её разговорами, убирал деньги обратно в портмоне. После чего, забрав сдачу и продукты, скрывался с места преступления, став богаче почти на 10 тысяч тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого в мошенничестве задержан в городе Караганде», - сообщили в полиции.

По информации ведомства, в настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». 29-летний подозреваемый ранее был судим за наркопреступления.