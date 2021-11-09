Мошенник из Семея, оформлявший онлайн-кредиты на других, задержан в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Hi-tech» сотрудники Департамента полиции Атырауской области установили и задержали 29-летнего жителя Восточно-Казахстанской области, оформившего онлайн-кредит от имени других через сайт банка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как выяснилось, парень через микрофинансовые учреждения нашел в интернете данные случайных людей и несколько месяцев оформлял онлайн-кредиты от их имени. После одобрения кредита он получал деньги через банкоматы «Kaspi Bank», «Halyk bank». В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении нескольких мошенничеств из города Семей. по ч. 2, ч. 3 и ч. 4 ст. 190 УК РК «Мошенничество» возбуждено уголовное дело», - сообщил начальник Департамента полиции Атырауской области полковник полиции Камза Умбеткалиев.

Рассказав, что установлена причастность подозреваемого к более 300 фактам мошенничества. Общий объем ущерба потерпевшим составил несколько миллионов тенге. Подозреваемый в настоящее время водворен в изолятор временного содержания Управления полиции города Семей.