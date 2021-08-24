+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 31 °С
Алматы: 27 °С
USD 426 EUR 499.44
RUB 5.75 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мошенник из Семея оформлял кредиты на жителей Северного Казахстана

24 Августа 2021 20:17
Поделиться:
Мошенник из Семея оформлял кредиты на жителей Северного Казахстана

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее задержан мошенник, который оформлял кредиты на жителей Северного Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz

Новости по теме
Запрещенные аудиозаписи выявлены у двух актюбинцев
За попытку убийства задержан 20-летний житель Алматинской области 12 млн тенге штрафов накопила автоледи в Атырау Полицейские спасли мужчину от суицида в Шымкенте

В пресс-службе УП сообщили, что начале августа в Затонский отдел полиции обратился 32-летний директор алматинской микро-кредитный компании, который рассказал, что неизвестный, использовав анкетные данные 38-летнего жителя CКО оформил товарный кредит, который был выдан в магазине цифровой техники в Семее. Материальный ущерб составил 200 тысяч тенге.

«Аналогичным образом злоумышленник 2 апреля оформил кредит на 41-летнего жителя СКО из города Петропавловска на сумму 1 000 000 тенге. Общий ущерб составил 1 200 000 тенге», - рассказал начальник УП г. Семея Шалкар Кунанбаев.

B ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции был задержан 26-летний ранее не судимый, неработающий житель Семея, который дал признательные показания.

Выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность интернет-мошенника к другим аналогичным преступлениям. Мужчина водворен в изолятор временного содержания. По факту начато досудебное расследование.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
Запрещенные аудиозаписи выявлены у двух актюбинцев
За попытку убийства задержан 20-летний житель Алматинской области
12 млн тенге штрафов накопила автоледи в Атырау
Полицейские спасли мужчину от суицида в Шымкенте
Популярное
1 Новый прогноз эпидситуации в Казахстане дал Алексей Цой
2 Сколько вакцинированных заболело в Казахстане
3 Как столичные школы готовятся к началу учебного  года в традиционном формате
4 В Алматы уменьшилось количество больных в стационарах
5 Какой документ освобождает от вакцинации против коронавируса
6 Токтар Аубакиров госпитализирован с коронавирусом
Читайте также
12 млн тенге штрафов накопила автоледи в Атырау
Два удара ножом нанес алматинец своему сопернику по армрестлингу
Новый прогноз эпидситуации в Казахстане дал Алексей Цой
Сколько вакцинированных заболело в Казахстане
Как столичные школы готовятся к началу учебного  года в традиционном формате
В Алматы уменьшилось количество больных в стационарах
Какой документ освобождает от вакцинации против коронавируса
Токтар Аубакиров госпитализирован с коронавирусом
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив