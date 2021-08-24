Мошенник из Семея оформлял кредиты на жителей Северного Казахстана
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее задержан мошенник, который оформлял кредиты на жителей Северного Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz
В пресс-службе УП сообщили, что начале августа в Затонский отдел полиции обратился 32-летний директор алматинской микро-кредитный компании, который рассказал, что неизвестный, использовав анкетные данные 38-летнего жителя CКО оформил товарный кредит, который был выдан в магазине цифровой техники в Семее. Материальный ущерб составил 200 тысяч тенге.
«Аналогичным образом злоумышленник 2 апреля оформил кредит на 41-летнего жителя СКО из города Петропавловска на сумму 1 000 000 тенге. Общий ущерб составил 1 200 000 тенге», - рассказал начальник УП г. Семея Шалкар Кунанбаев.
B ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции был задержан 26-летний ранее не судимый, неработающий житель Семея, который дал признательные показания.
Выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность интернет-мошенника к другим аналогичным преступлениям. Мужчина водворен в изолятор временного содержания. По факту начато досудебное расследование.
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