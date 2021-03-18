Мошенник из Алматы открыл в Instagram магазин модной одежды

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Петропавловские полицейские задержали 31-летнего алматинца, подозреваемого в серии интернет-мошенничеств, совершенных с использованием Instagram. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции города Петропавловска поступил ряд заявлений от жителей о фактах интернет-мошенничества. Во всех случаях потерпевшие сообщали, что стали жертвой злоумышленника на странице в Instagram, которая позиционировала себя как интернет-магазин. Администратор «выставлял на продажу» женскую одежду и аксессуары, требовал предоплату, после чего переставал выходить на связь. Данные факты были внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса РК «Мошенничество».

«В основном жертвами становились женщины. В социальной сети Instagram на странице «Modnyi Store» заказали женские вещи и перевели предоплату. Суммы перечислений разные: от 10 до 300 тысяч тенге», – сообщили в полиции.

В ходе оперативной разработки сотрудники криминальной полиции установили подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Алматы. Петропавловские оперативники задержали его на территории города Темиртау. Сейчас он находится под стражей. Следователи проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям. В настоящее время в материалах дела 13 эпизодов по Петропавловску.

Полицейские отмечают, что требование предоплаты за товары и услуги — одна из самых распространенных схем интернет-мошенничества и призывают пользователей быть бдительными, не соглашаться на предоплату, если нет уверенности, что вам предлагают действительно существующий товар. Также перед совершением финансовых операций необходимо изучать репутацию интернет-магазина по комментариям и просить продавца прислать видеообзор товара.