Мошенник-иностранец оформил кредит на жителя Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейскими задержан иностранец, который оформил кредит на сумму 6 300 000 тенге на жителя Курмангазинского района Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, гражданин Республики Таджикистан, находясь в г. Алматы, позвонил жителю Курмангазинского района, 1993 г.р. Он представился сотрудником Национального банка РК и мошенническим путем оформил на него кредит на общую сумму 6 300 000 тенге.

«В ходе расследования подозреваемому был запрещен въезд и выезд за пределы Республики Казахстан специальной системой «Беркут», в результате чего он был задержан сотрудниками полиции в аэропорту города Шымкента. В настоящее время в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК РК. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК.