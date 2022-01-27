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Мошенницы обманули жителей Шымкента на 400 млн тенге

27 Января 2022 13:09
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Мошенницы обманули жителей Шымкента на 400 млн тенге

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Шымкента задержали подозреваемых в совершении мошенничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Осенью прошлого года в одном из магазинов города к местному жителю подошли три женщины и предложили заманчивую схему быстрого обогащения. Женщины убедили заявителя в том, что он должен получить кредит на сумму один миллион тенге: 300 тысяч взять себе, 700 тысяч отдать им. А кредит женщины якобы погасят сами. Однако, когда подошло время оплаты кредита, женщины перестали отвечать на звонки. И потерпевший обратился с заявлением в полицию. Полицейские опросили возможных свидетелей, просмотрели записи видеокамер в местах, где мошенницы могли искать себе новых жертв. Вскоре оперативникам удалось выйти на их след, установить личности женщин и взять их под стражу. Все трое оказались уроженками Туркестанской области.

В ходе следствия выяснилось, что по одной и тоже схеме мошенницы обманули около 500 человек. Общий ущерб, нанесенный задержанными, составил порядка 400 миллионов тенге. «Были задержаны три гражданки по подозрению в причастности к этому преступлению. Они втерлись в доверие граждан и совершили несколько преступлений по одной схеме. Эти женщины признаны подозреваемыми и взяты под стражу», – отметил следователь Аль-Фарабийского РУП ДП города Шымкент Спандияр Зайнидин.

Ведется досудебное расследование.



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#Борьба с преступностью   #МВД РК   #Шымкент  
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