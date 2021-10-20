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    19:08, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Мошенницы-иностранки с помощью гипноза обманули жителей Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Четыре мошенницы-иностранки с помощью гипноза обманули жителей Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.


    17-18 октября в УП Енбекшиказахского района с заявлениями о мошенничестве обратились двое жителей города Есик и жительница села Коктобе. Со слов заявителей, четыре женщины обманным путем при помощи гипноза вошли к ним в доверие, завладев крупными денежными средствами в долларах и тенге, золотыми изделиями и дорогим сотовым телефоном. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны четыре гражданки Узбекистана в возрасте от 25 до 42 лет, у которых изъята часть похищенных золотых изделий в виде колец, сережек и цепочек. Женщины частично признали себя виновными, объясняя, что деньги и материальные ценности потерпевшие передавали добровольно на безвозмездной основе.

    «Данные факты зарегистрированы в ЕРДР по ст. 190 ч. 1; ст. 190 ч. 2 п. 1 УК РК «Мошенничество, совершенное группой лиц». Подозреваемые, находящиеся в РК без регистрации, помещены в приемник-распределитель. Проводится досудебное расследование», - говорится в сообщении.


    Теги:
    Мошенничество Регионы Казахстана Общество Алматинская область мигранты Происшествия Правоохранительные органы
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