Мошенницу отправили подметать парк в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Жительница Восточно-Казахстанской области получила 300 часов общественных работ за свою находчивость и доверчивость граждан, передает МИА «Казинформ».



В ВКО девушка получила 300 часов общественных работ за мошенничество.

26-летняя девушка познакомилась с односельчанкой. Войдя в доверие, стала тесно общаться с «подругой» и в ходе разговора девушка рассказала, что прошла курсы по вождению автомобиля и не несколько раз провалила экзамены. На что «предприимчивая» подучетная предложила свою помощь, пообещав в ближайшее время сделать «права».

Желание «помочь» привело его к 300 часам общественных работ. На сегодняшний день осужденная периодический отрабатывает назначенные часы, убирая парк Абая в с.Самарское в районе Самар.

«Женщина поставлен на учет в службу пробации района Самар Восточно-Казахстанской области. Направлена в местный исполнительный орган для выполнения общественных работ. Ей разъяснены условия и порядок отбывания наказания. Однако, подучетная систематический срывает общественную работу и не выполняет работу. Сейчас направлены материалы по замене наказания на ограничение свободы», – прокомментировал старший инспектор службы пробации района Самар Марат Тюлюбергенев