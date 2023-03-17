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Мошенницу осудили на три года ограничения свободы в Кызылорде

17 Марта 2023, 22:44
Мошенницу осудили на три года ограничения свободы в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - К трем годам ограничения свободы осудили кызылординку за мошенничество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Жительница области, злоупотребляя доверием двух женщин, под предлогом помощи в трудоустройстве, завладела их деньгами. Общий ущерб потерпевшим составил 1 млн тенге.

В ходе следствия незаконные действия подозреваемой были полностью доказаны, ее действия квалифицированы по п. 4 ч. 3 ст. 190 УК «Мошенничество», дело с обвинительным актом направлено в суд.

21 февраля осужденная приговором суда была признана виновной, ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу.


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