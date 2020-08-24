Мошенницу, обманувшую казахстанцев на 1 млрд тенге, экстрадировали из Минска в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская полиция добилась эстрадиции в Казахстан гражданки России Ольги Клейнард. Она обвиняется в организации одной из крупнейших финансовых пирамид «Questra World», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Ольга Клейнард курировала действия мошенников на территории нашей страны. В результате схем аферистов были обмануты тысячи казахстанцев, а сумма причиненного ущерба составила более 1 миллиарда тенге.

Ее удалось задержать на территории Республики Беларусь. Накануне она была доставлена в город Нур-Султан. В настоящее время подозреваемая водворена в СИЗО.

Напомним, по уголовному делу о группе компаний «Questra World» ранее сотрудниками МВД РК были задержаны восемь лиц. Четверо из них – граждане Казахстана, которые являлись директорами региональных филиалов финансовой пирамиды. Схема мошенников работала с помощью веб-сайтов, на которых размещалась информация о продаже вымышленных видов инвестиционных портфелей. Злоумышленники обещали гражданам прибыль от инвестиций до 300% годовых. Установлено, что финансовая пирамида «Questra World» действовала еще в нескольких странах.