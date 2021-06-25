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    20:46, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Мошенницу из СКО объявили в розыск акмолинские полицейские

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 45-летнюю уроженку СКО Айслу Сексембаеву разыскивают за мошеннические действия полицейские Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Акмолинские полицейские распространяют ориентировку с фотографией женщины.

    «Управлением полиции города Кокшетау департамента полиции Акмолинской области по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных п.1 ч.3 ст. 190; п.2 ч.4 ст.190 УК РК, разыскивается Сексембаева Айслу Сабитовна, 1976 года рождения, уроженка села Эсперлы Жамбылского района Северо-Казахстанской области. Сексембаева Айслу Сабитовна длительное время находится в международном розыске по подозрению в совершении мошеннических действий», - говорится в распространяемом сообщении.

    Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, полицейские просят сообщить по телефонам 102, 8-707-119-87-19, либо в управление полиции города Кокшетау по адресу: ул.Сатпаева, 1 «а». Конфиденциальность гарантируется.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Акмолинская область
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