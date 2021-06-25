Мошенницу из СКО объявили в розыск акмолинские полицейские

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 45-летнюю уроженку СКО Айслу Сексембаеву разыскивают за мошеннические действия полицейские Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акмолинские полицейские распространяют ориентировку с фотографией женщины.

«Управлением полиции города Кокшетау департамента полиции Акмолинской области по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных п.1 ч.3 ст. 190; п.2 ч.4 ст.190 УК РК, разыскивается Сексембаева Айслу Сабитовна, 1976 года рождения, уроженка села Эсперлы Жамбылского района Северо-Казахстанской области. Сексембаева Айслу Сабитовна длительное время находится в международном розыске по подозрению в совершении мошеннических действий», - говорится в распространяемом сообщении.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, полицейские просят сообщить по телефонам 102, 8-707-119-87-19, либо в управление полиции города Кокшетау по адресу: ул.Сатпаева, 1 «а». Конфиденциальность гарантируется.