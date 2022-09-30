Мошенницу из России задержали павлодарские полицейские

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За три дня в Павлодарской области нашли десять преступников из стран СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В Павлодаре оперативники задержали 24-летнюю гражданку Российской Федерации, которую на родине разыскивают за мошенничество.

«Задержанную водворили в изолятор временного содержания», – сообщил начальник криминальной полиции областного департамента полиции Балгабай Капаров.

А в Экибастузе установили 32-летнего казахстанца, которого подало в розыск УМВД РФ по Тюменской области, где его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в 2019 году.

С 22 по 24 сентября 2022 года в Павлодарской области провели ОПМ «Розыск». Полицейские региона разыскали 23 уголовных преступника, которые скрывались от органов следствия за разные виды преступлений.





















Фото: pavlodarnews.kz