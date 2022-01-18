Мошенничество с банковскими картами: как его предотвратить

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Банковская карта – неотъемлемый атрибут современности. Несмотря на надежность и наличие нескольких степеней защиты, мошенники продолжают пытаться получить доступ к данным и деньгам наших граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Мошенники в тренде

Зная только номер вашей карты и ваши имя, фамилию, ИИН, мошенники не смогут снять деньги с неё. Им нужна дополнительная информация: срок действия карты и код безопасности (например, CVV-код для карт VISA или CVC-код для карт MasterCard). Если мошенникам удастся узнать одноразовые коды из уведомлений, которые поступают от банка на ваш телефон в виде SMS, или PUSH-уведомлений или получить логин и пароль от онлайн-банкинга, тогда они будут владеть информацией, позволяющей беспрепятственно совершать любые операции по вашему счету.

В последнее время мошенники при звонках граждан пользуются тем, что во время алматинской трагедии мародеры проникали в некоторые отделения банков. Теперь, по словам злоумышленников, личные данные и реквизиты банковских карт простых граждан попали к третьим лицам. И чтобы их снова обезопасить необходимо прямо сейчас сообщить им код, который придет на телефон.

«В случае, если на стороне банка произошел какой-либо сбой, либо по счету клиента совершаются подозрительные операции, специалисты банка никогда не будут просить какие-либо коды у клиента. По регламенту безопасности банк заблокирует карту и счет и уведомит об этом клиента через SMS или мобильное приложение, либо контакт-центр банка сообщит о подозрительной активности. Клиент всегда может сам обратится в call-центр или отделение банка при любых подозрениях и быть в «периметре безопасности» финансовой организации», - рассказывает начальник управления кибербезопасности АРРФР Роман Перминов.

Если вам поступил звонок якобы из банка – положите трубку, проверьте новостную ленту и в случае необходимости обратитесь в банк самостоятельно.

Мой смартфон – моя крепость

Разумеется, никто не хочет добровольно передавать мошенникам важную финансовую информацию. Поэтому злоумышленники прибегают к различным видам программного обеспечения (ПО). Оно помогает получить несанкционированный доступ к системам пользователей и выкрасть нужные данные.

«Чтобы защититься от таких атак, нужно использовать проверенные антивирусные программы. Установите их на все устройства, какими вы пользуетесь, и не забывайте периодически их обновлять, ведь мошенники всегда ищут недоработки и уязвимости в ПО и приложениях», - советует Роман Перминов.

Обновляйте операционную систему и устанавливайте надежные и разные пароли ко всем приложениям, почтовым ящикам, аккаунтам в социальных сетях. Не сохраняйте пароли/коды доступа от приложений и других значимых сервисов на телефоне. Не храните в памяти устройств ключи электронной цифровой подписи (ЭЦП). Не сохраняйте в памяти устройств и не пересылайте в мессенджерах фотографии банковских карт, а также фотографии, на которых изображены записи паролей.

Владельцам айфонов необходимо скачивать приложения только из AppStore, а телефонов на базе Android – из Google Play. Это позволит снизить риск взлома смартфона.

«Время от времени проверяйте список установленных приложений. Удаляйте ненужные, если редко ими пользуетесь. Кроме того, не привязывайте банковскую карту к платным сервисам приложений», - рекомендует вице-президент IDF Eurasia, бизнес-тренер Роман Маргацкий. «Лишние» приложения не только засоряют память вашего устройства, но и являются дополнительной зацепкой для мошенников».

Часто мошенники используют легальные программы удаленного доступа, для того чтобы получить ваши данные и управлять вашим гаджетом. С помощью данных программ преступники могут прочитать: SMS от банка с паролями и кодами, зайти в ваше мобильное банковское приложение, перевести деньги или взять кредит на ваше имя. Все это станет возможным, если вы установите такое приложение на свой мобильный. Поэтому не стоит доверять людям, которые просят скачать некую программу или приложение под разными предлогами. К примеру, звонят к вам на телефон, представляясь сотрудниками банка или иных финансовых организаций, и просят скачать приложение в связи с мошенническими атаками на вас.

В случае установки приложений, подумайте, нужно ли разрешать программе отслеживать ваши данные, геолокацию и давать доступ к списку контактов? Сделать это можно только в случае необходимости, к примеру: разрешить приложению службы такси узнавать ваше местоположение или дать доступ к своей галерее для создания коллажа. Если вас насторожили требования, вы вправе отказаться и выбрать другое, более надежное приложение.

Моя карта – моя собственность

Стоит помнить, что, расплачиваясь в кафе, ресторанах и даже супермаркетах не нужно отдавать свою карту в руки кассиру или официанту. Всегда прикладывайте или вставляйте карту в терминал самостоятельно. В кафе и ресторанах просите принести терминал вам или подойдите к стойке администратора для совершения оплаты. Помните, что существует бесконтактная оплата по карте (технология NFC), и старайтесь хранить карту в недоступном для случайного считывания месте.

Если заметили подозрительные операции - сразу же заблокируйте карту через мобильное приложение или call-центр банка. Не отключайте SMS-уведомление о транзакциях, чтобы не пропустить подозрительные списания.

«Блокировка карты – надежная гарантия того, что подозрительные операции не повторятся. А чтобы понять, как произошло подозрительное списание, необходимо сразу же обратиться в правоохранительные органы и службу безопасности вашего банка», - рассказывает Роман Маргацкий.

Старайтесь пользоваться банкоматами внутри отделений банков. Их чаще проверяют и лучше охраняют. На банкомате должно быть оборудование, предназначенное для безопасного (скрытого) набора персонального идентификационного номера.

Несколько базовых рекомендаций:

Подключите мобильный банк и SMS-оповещение, чтобы отследить операции, которые вы не совершали. Так вы сможете оперативно отреагировать на действия мошенников — а время в этом случае очень важно.

Не храните крупные суммы денег на карте, которую вы носите с собой и используете для повседневных трат. Лучше при необходимости делать перевод с основного счета или депозита, либо вовсе открыть отдельную платежную или виртуальную карту для покупок в Интернет.

Расскажите пожилым родственникам об уловках мошенников — именно они чаще всего становятся мишенью злоумышленников.