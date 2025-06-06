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    19:15, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Мошенничество с БАДами: в Астане задержаны организаторы Call-центра

    Злоумышленники осуществляли звонки посредством клиентской базы пользователей платформ Instagram и TikTok, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру города Астаны.

    колл центр байланыс орталығы
    Фото: Kazinform

    При координации прокуратуры столицы правоохранительными органами пресечена деятельность незаконного Call-центра, осуществлявшего массовые телефонные звонки потерпевшим с целью реализации биологически активных добавок «масло-тмина» (БАД) и распространения ложной информации о «выигрыше» автомобиля.

    Операторы вводили граждан в заблуждение, сообщая о якобы выигранном автомобиле и требовали от граждан денежные средства под предлогом регистрации и оплаты таможенных пошлин от 150 тыс.тенге до 300 тыс.тенге.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность 14 лиц, включая директора, юриста, руководителя отдела продаж и операторов, изъято 32 ноутбука, 10 сотовых телефонов.

    Двое организаторов преступной схемы водворены в изолятор временного содержания.

    Общий причинённый ущерб составил 3,5 млн тенге.

    Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

    Прокуратура города Астаны призывает граждан не доверять сомнительным выигрышам в социальных сетях.

    За совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием предусмотрена уголовная ответственность до десяти лет лишения свободы, напомнили в прокуратуре.

     

    Теги:
    Мошенничество Астана Прокуратура
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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