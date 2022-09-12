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Мошенничество преобладает среди уголовных правонарушений в Жамбылской области - прокуратура

Автор:  
Галина Скрипник
12 Сентября 2022, 23:19
Мошенничество преобладает среди уголовных правонарушений в Жамбылской области - прокуратура

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Снижение преступности в Жамбылской области на 4,5 % и значительный объем преступлений против собственности отмечают в областной прокуратуре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году криминогенная ситуация характеризуется снижением преступности на 4,5 %, - сообщил старший помощник прокурора Жамбылской области – официальный представитель прокуратуры Жамбылской области Сержан Абдикулов. – С 3 тыс. 138 фактов уголовных правонарушений в нашем регионе снизилось до 2 тыс. 996 фактов».

Вместе с тем, отмечает спикер, более 50 % дел – это уголовные правонарушения против собственности, среди которых распространены мошенничества, выраженные в незаконном завладении имуществом путем обмана и злоупотребления доверием.

«В этом плане показательно дело, которое нашло свое судебное завершение только в этом году, - пояснил представитель прокуратуры Жамбылской области. – В 2018-2019 годы шестеро жителей региона – Машанло З., Казиев В., Герман М., Уркенова Л., Уркенов Т. и Рудяк Т. – сумели войти в доверие к людям из малообеспеченных семей, безработным и инвалидам. И под предлогом заработка мошенники убедили потерпевших оформить на себя потребительские кредиты на различную бытовую технику, пояснив, что кредиты сами полностью закроют. А взамен обещали определенную сумму в зависимости от оформляемого товара».

По словам спикера, всего по делу проходили 155 потерпевших, общая сумма ущерба составила свыше 350 млн тенге.

Полиция Тараза задержала мошенников, уголовное дело в их отношении было направлено в суд. Приговором суда все они осуждены по статье 190 части третьей пункту четвертому Уголовного Кодекса РК «Мошенничество». Общий срок лишения свободы фигурантов составил 17,5 лет – от одного года шести месяцев до трех лет шести месяцев.

«Как правило, люди полагают, что их не так-то просто обмануть и никто никогда не обманет. Однако в жизни все получается по-другому. Нередки случаи, когда потерпевшие сами идут в руки преступников, пытаясь каким-либо образом обойти закон, получить какие-то «преференции» и решить свои имущественные и материальные вопросы. Следует избегать сомнительных предложений, даже если они выглядят очень заманчиво и сулят какие-то выгоды. Будьте бдительны и не забывайте, что никто лучше вас самих не сможет уберечь ваше имущество и финансовые сбережения», - отметил старший помощник прокурора Жамбылской области – официальный представитель прокуратуры Жамбылской области Сержан Абдикулов.

Жамбылская область   Борьба с преступностью   Безопасность   Судебный процесс   Общество   Мошенничество  
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