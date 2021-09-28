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    14:53, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Мошенничество на OLX: в полиции Нур-Султана предупредили граждан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник отдела по борьбе с киберпреступностью департамента полиции Нур-Султана Талгат Булегенов предупредил о мошенничестве, связанном с платформой olx.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Другим видом являются мошенничества, связанные с использованием мнимой услуги «доставка olx.kz». Мошенники, связываясь с продавцами, исполняют роль покупателя и предлагают воспользоваться услугой. Для этого они пересылают ссылку для заполнения реквизитов банковских карт и ИИН. На самом деле это ссылка фишинговая, а услуги доставки на сайте olx.kz не существует. Копируя реквизиты карт, совершают хищения с карт», - сказал Талгат Булегенов во время брифинга для журналистов в Нур-Султане.

    Также по его словам, имеются мошенничества, связанные с хищением денег с банковских карт.

    «К примеру, звонят на абонентские номера владельцев карт и представляются сотрудниками банка. При разговоре сообщают о мошеннических действиях по карте и, войдя в доверие, просят продиктовать SMS-пароли для отмены мошеннических транзакций. Но не все знают, что если мошеннику попали ваши реквизиты банковских карт и пароли, то хищение денег неизбежно», - отметил начальник отдела по борьбе с киберпреступностью.


    Теги:
    МВД РК Мошенничество Борьба с преступностью Астана Общество для mail.ru Правоохранительные органы
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