Мошенничество на OLX: в полиции Нур-Султана предупредили граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник отдела по борьбе с киберпреступностью департамента полиции Нур-Султана Талгат Булегенов предупредил о мошенничестве, связанном с платформой olx.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Другим видом являются мошенничества, связанные с использованием мнимой услуги «доставка olx.kz». Мошенники, связываясь с продавцами, исполняют роль покупателя и предлагают воспользоваться услугой. Для этого они пересылают ссылку для заполнения реквизитов банковских карт и ИИН. На самом деле это ссылка фишинговая, а услуги доставки на сайте olx.kz не существует. Копируя реквизиты карт, совершают хищения с карт», - сказал Талгат Булегенов во время брифинга для журналистов в Нур-Султане.

Также по его словам, имеются мошенничества, связанные с хищением денег с банковских карт.

«К примеру, звонят на абонентские номера владельцев карт и представляются сотрудниками банка. При разговоре сообщают о мошеннических действиях по карте и, войдя в доверие, просят продиктовать SMS-пароли для отмены мошеннических транзакций. Но не все знают, что если мошеннику попали ваши реквизиты банковских карт и пароли, то хищение денег неизбежно», - отметил начальник отдела по борьбе с киберпреступностью.