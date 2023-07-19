Мошенничество и растрату совершил экс-чиновник в Акмолинской области

АРШАЛЫ. КАЗИНФОРМ - На пять лет лишения свободы осужден районным судом Акмолинской области экс-руководитель отдела ЖКХ Аршалынского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Акмолинского областного суда, экс-руководитель отдела ЖКХ Аршалынского района А. предложил неким Ж. и Н. разобрать здание газораспределительной станции, которое находилась в собственности государства. При этом за разрешение запросил у них 12 миллионов тенге.

«В качестве предоплаты он получил 4 млн тенге и выписал фиктивную справку о предоставлении права на разбор. Но позже А. предложил им вместо разбора взять объект в аренду и подписал с ними договор имущественного управления на 30 лет, потребовав за это еще денежные средства. Таким образом, А. совершил мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения - п.1, 2 ч.3 ст.190 УК», - проинформировали в суде.

Кроме того, А. взял в долг у знакомого 11 млн тенге. Залогом к расплате стала генераторная установка, состоящая на балансе отдела ЖКХ. А это уже растрата - хищение вверенного имущества - п.2 ч.3 ст.189 УК РК. Материальный ущерб государству составил 1 млн 322 тысячи тенге.

«Вина А. доказана показаниями потерпевших и свидетелей, протоколами проверки и уточнениями показаний, протоколом выемки и осмотра документов, актом приема-передачи, протоколом осмотра, заключениями экспертов, аудиторским отчетом. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства - наличие у него малолетних детей и отягчающие обстоятельства - совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим присягу государственного служащего», - пояснили в ведомстве.

Приговором Аршалынского районного суда экс-чиновнику назначено пять лет лишения свободы. Он также лишен права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.