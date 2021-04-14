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    01:51, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Мошенничества в отношении матери и бывшего отчима совершили жители Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сразу два мошенничества были раскрыты в Акмолинской области. В первом случае на свою мать онлайн-кредит оформил наркозависимый сын, во втором – пасынок на бывшего отчима взял сразу несколько онлайн-займов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, стражам порядка поступило заявление от 52-летней жительницы областного центра. Женщина рассказала, что один из банков требует от нее выплат по кредиту в размере 135 000 тенге, который она не брала.

    Вскоре был установлен подозреваемый. Им оказался 24-летний сын потерпевшей, имеющий наркотическую зависимость.

    «У молодого человека был доступ к документам и банковской карте матери. Выяснилось, что ранее он уже оформлял кредит на имя своей матери на сумму 100 тысяч тенге и своевременно произвел его закрытие. Во второй раз у мужчины возникли затруднения с ежемесячным погашением займа», - пояснили полицейские.

    11 апреля был установлен еще один подозреваемый в мошенничестве. На этот раз со схожим заявлением в полицию обратился 69-летний житель Кокшетау, на которого были оформлены три онлайн-займа.

    «Подозреваемым оказался 30-летний пасынок заявителя, с матерью которого потерпевший в прошлом состоял в браке. В связи с имеющейся задолженностью по кредиту в трех микрокредитных организациях пенсионный счет потерпевшего был заблокирован. В ходе следствия было установлено, что в прошлом потерпевший передавал подозреваемому пароль и личную банковскую карту, на которую позже поступали полученные кредиты. Для их оформления достаточно было предоставить ксерокопии документов», - добавили в ведомстве.

    В обоих случаях были возбуждены досудебные производства по ст.190 УК РК «Мошенничество».

    Теги:
    МВД РК Закон и право Акмолинская область
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