Мошенничества в отношении матери и бывшего отчима совершили жители Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сразу два мошенничества были раскрыты в Акмолинской области. В первом случае на свою мать онлайн-кредит оформил наркозависимый сын, во втором – пасынок на бывшего отчима взял сразу несколько онлайн-займов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, стражам порядка поступило заявление от 52-летней жительницы областного центра. Женщина рассказала, что один из банков требует от нее выплат по кредиту в размере 135 000 тенге, который она не брала.

Вскоре был установлен подозреваемый. Им оказался 24-летний сын потерпевшей, имеющий наркотическую зависимость.

«У молодого человека был доступ к документам и банковской карте матери. Выяснилось, что ранее он уже оформлял кредит на имя своей матери на сумму 100 тысяч тенге и своевременно произвел его закрытие. Во второй раз у мужчины возникли затруднения с ежемесячным погашением займа», - пояснили полицейские.

11 апреля был установлен еще один подозреваемый в мошенничестве. На этот раз со схожим заявлением в полицию обратился 69-летний житель Кокшетау, на которого были оформлены три онлайн-займа.

«Подозреваемым оказался 30-летний пасынок заявителя, с матерью которого потерпевший в прошлом состоял в браке. В связи с имеющейся задолженностью по кредиту в трех микрокредитных организациях пенсионный счет потерпевшего был заблокирован. В ходе следствия было установлено, что в прошлом потерпевший передавал подозреваемому пароль и личную банковскую карту, на которую позже поступали полученные кредиты. Для их оформления достаточно было предоставить ксерокопии документов», - добавили в ведомстве.

В обоих случаях были возбуждены досудебные производства по ст.190 УК РК «Мошенничество».