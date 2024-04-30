Мошенничества при продаже полисов автострахования участились в Казахстане

О стремительно растущей статистике мошенничеств в текущем месяце казахстанцев предупредили сразу две действующие на территории страны страховых компании, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

О случаях мошенничества стало известно после того, как к страховщикам начали общаться казахстанцы, ставшие жертвами жульнических сделок.

- Мошенничества связаны с продажей поддельных полисов обязательного автострахования для транспортных средств, состоящих на иностранном учете и эксплуатируемых гражданами РК. Фиктивные полисы реализуются через интернет людьми, выдающими себя за страховых агентов, - проинформировали в пресс-службе страховой компании «Евразия».

Мошенники размещают в соцсетях таргетированную рекламу. Связавшись через мессенджер со страховым агентом, автовладельцы оплачивают услуги по оформлению полиса путём перевода от 15 до 60 тысяч тенге, после чего получают страховой полис в электронном формате. Пользуются они им до первой встречи с сотрудником дорожной полиции.

- После приобретения фиктивного полиса водитель, уверенный в том, что он выполнил требование закона о наличии полиса обязательного автострахования, уверенно эксплуатирует своё транспортное средство до встречи с сотрудниками полиции, которые, проверяя полис, не находят его в Единой страховой базе данных (ЕСБД), – комментирует Нурмухамед Тульбаев, заместитель председателя правления СК «Евразия».

В итоге вместе с убытками от приобретения "липового" полиса, автовладелец несет расходы, связанные с выплатой штрафа в размере 5 МРП, который на сегодняшний день составляет 18 460 тенге. Но более серьезные финансовые потери его могут ждать в случае дорожно-транспортерного происшествия.

- Распознать мошенников довольно просто: оформить полис обязательного автострахования сегодня можно на сайте любой страховой компании – это не только требование времени, но и закона. Деятельность посредников в лице страховых агентов по данному классу страхования запрещена, а застрахованным вместо бумажных полисов присваиваются уникальные номера, что исключает возможность их подделки. Но, к сожалению, многие водители до сих пор не осведомлены об этих нововведениях, из-за чего становятся жертвами мошенников, – заключил представитель СК «Евразия».

О массовых случаях мошенничества сообщают и в страховой компании «Jusan Garant».