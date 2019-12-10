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Мошенническую схему с азартными играми раскрыли в Павлодаре

10 Декабря 2019 15:45
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Мошенническую схему с азартными играми раскрыли в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарская полиция задержала группу граждан Узбекистана и Казахстана по подозрению в мошенничестве с помощью игр в карты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Подозреваемые, заранее выработав схему и распределив роли, предлагали сыграть в карты на деньги гражданам. Один из подозреваемых, подходя к людям на базарах города, предлагал посмотреть интересующий их товар на складе. При этом к нему подходили ещё несколько «подставных» людей, которым якобы тоже был необходим данный товар», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Подъехав на машине к месту, пока один уходил за товаром, другие, сидя в салоне автомобиля, чтобы скоротать время ожидания, предлагали жертве сыграть в карты с минимальной ставкой, рассказали в полиции. Затем к игре подключался прохожий, тоже подставной, который всё время переспрашивал правила игры.

«Чтобы усыпить бдительность, давали возможность выиграть несколько раз. Затем кто-то предлагал поставить большую ставку. Находились те, кто предлагал жертве дать в долг необходимую крупную сумму. В итоге мужчина всё проигрывал и оставался должен крупную сумму денег», - добавили в ведомстве.

Например, 64-летний павлодарец проиграл более 1 млн тенге, другой житель города - 30 тыс. тенге. По этим фактам идёт досудебное расследование по статье «Мошенничество» УК РК, отметили стражи порядка.

«Все подозреваемые были установлены и задержаны. Двое задержаны в Павлодаре, четверо мужчин - в городе Экибастузе. Все разных возрастов, от 40 до 70 лет, пятеро из них - граждане Узбекистана, один – павлодарец», - подытожили в пресс-службе.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Борьба с преступностью, МВД РК,
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Автор:

Антон Гагарин

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