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    11:57, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Мошенническую схему оформления онлайн-кредитов раскрыли костанайские полицейские

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мошенническую схему оформления онлайн-кредитов раскрыли костанайские полицейские. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Было отмечено, что сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью департамента полиции области раскрыли схему обмана граждан двумя жителями столицы, которые оформляли онлайн-кредиты в одной из микрокредитных организаций.

    «Мошенники находили персональные данные граждан в социальных сетях. Используя их, оформляли онлайн-кредиты. В результате действий мошенников пострадали 210 человек из 12 регионов страны. Займы составляли от 70 до 300 тысяч тенге. Основная часть потерпевших узнали о фактах оформления кредитов от сотрудников полиции, остальные после образовавшейся задолженности по средством СМС-оповещения и звонков от сотрудников микрокредитных организаций с просьбой погасить задолженность по кредиту», - уточнил Нурдильда Ораз.

    Всего нанесенный материальный ущерб гражданам от действий мошенников составил 26 миллионов тенге.

    «Денежные средства злоумышленники выводили на виртуальные карты различных банков РК, которые в последующем использовали на ставках букмекерской конторы. Подозреваемые водворены в следственный изолятор Костаная», - резюмировал Нурдильда Ораз.


    Теги:
    Костанайская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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