Мошенническое программное обеспечение популярно среди пользователей - мажилисмен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мошенники размещают свое программное обеспечение на площадке Google Play для массового скачивания пользователями. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Юрий Ли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мошенники размещают свое программное обеспечение на площадке Google Play для массового скачивания пользователями, якобы в целях осуществления инвестиций. Через данное программное обеспечение злоумышленники получают персональные данные пользователей, а также проводят сбор вкладов с розничных инвесторов в Казахстане, якобы для пополнения «торговых», «брокерских» счетов», - сказал Юрий Ли, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Мажилисмен отметил, что счетчик скачиваний одного из таких приложений «Казинвест» показывает более 10 тыс. скачиваний пользователями, а рейтинговая оценка этого приложения выше, чем у официального мобильного приложения - «FinGramota».

«Мошенническое программное обеспечение более популярно среди пользователей нежели чем программное обеспечение по финансовой грамотности нашего финансового регулятора, полагаем, что комментарии здесь излишни», - подчеркнул Юрий Ли.

Депутат добавил, что для большей убедительности мошенники демонстрируют своим жертвам готовность заключать письменные договора на инвестиционные услуги, также рассылают поддельные бланки лицензий инвестиционных компаний, в договорах используются наименования отечественных компаний «КазМунайГаз», «Halyk Finance» и другие. Эти договора носят фиктивный характер.





Фото: senate.parlam.kz















