Мошенническим способом пытался проверить телефон любимой девушки парень в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские за неделю раскрыли 13 интернет-мошенничеств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, одно из них оказалось довольно необычным. В Тимирязевском районе девушка обратилась в полицию после того, как нашла в списке sms-сообщений код подтверждения для доступа в «личный кабинет» на сервисе Beeline. Сама она его не запрашивала.

Сотрудники Тимирязевского районного отдела полиции внесли факт в Единый реестр досудебных расследований по уголовной статье «Неправомерный доступ к информации, в информационную систему или сеть телекоммуникаций». Подозреваемого установили быстро. Им оказался 33-летний знакомый девушки. По его словам, он хотел проверить расшифровку звонков и узнать, когда и на какие номера звонит его подруга.

Другое раскрытое преступление касалось перевода мошеннику 500 тысяч тенге за якобы продающийся минивэн. 39-летнего злоумышленника задержали в Алматы.

Там же задержали еще одного мошенника. Преступление было совершено год назад. Североказахстанец перевел 75 тысяч тенге за «точный прогноз» на спортивные события. Объявление, которое он нашел в соцсети Instagram, тут же исчезло, указанный в нём телефон перестал отвечать. Мошенником оказалась 25-летняя алматинка.

«В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, проверяется их причастность к аналогичным преступлениям. Ущерб потерпевшим был возмещён. Практически каждое задержание сопряжено с командировкой: цифровые технологии стирают границы, зачастую пострадавшие североказахстанцы становятся жертвами злоумышленников, проживающих в других областях Казахстана», - отметил начальник управления криминальной полиции Пётр Климов.

Полицейские провели мониторинг популярных сайтов объявлений. На одном из них, специализирующемся на продаже авто и запчастей, выявили 7 фейковых объявлений. Стражи порядка известили о них администрацию сайта, объявления заблокированы.