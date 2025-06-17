Мошеннические схемы в сфере инвестиций: как не попасться на уловки

Начинающие инвесторы все чаще полагаются на социальные сети и тренды для получения информации об инвестициях. Хотя социальные сети и могут дать много преимуществ инвесторам, они также создают возможности для мошенников.

В Казахстане мошенники начали все чаще использовать тему инвестиций в ресурсодобывающие предприятия. Злоумышленники создают поддельные веб-сайты, копирующие официальные страницы компаний и предлагают вложиться, например, в добычу драгоценных металлов или нефти, якобы для получения части прибыли компании в будущем. Либо приобрести акции или фиктивные «токены» крупных компаний.

Мошенники завлекают людей с помощью онлайн-рекламы посредством популярных социальных сетей (Facebook, Telegram, YouTube), где размещают посты от имени известных людей или выступают под видом компетентных финансистов, рекламируя подозрительные инструменты с высоким доходом. Под постом о данной платформе обычно публикуются фейковые комментарии благодарных инвесторов, демонстрирующих свою прибыль и призывающих вкладывать деньги в эту платформу.

Один из примеров — якобы уникальные инвестпроекты компаний KAZMinerals, Казахмыс, КазМунайГаз, Казатомпром и крупных казахстанских банков. Аферисты предлагают пользователям присоединиться к команде нефтегазовых и медедобывающих компаний, обещая «доход за 4 недели до 890 тыс. тенге со стартовой инвестицией в 53 тыс. тенге».

Первый шаг такой схемы — заставить человека зарегистрироваться на платформе, второй — пополнить виртуальный счет, то есть перевести деньги. Далее мошенники прикрепляют к потенциальной жертве так называемого «финансового эксперта», который якобы будет помогать вкладывать деньги в наиболее прибыльные ценные бумаги или даже напрямую в процесс добычи. На самом деле задача лжеэксперта — убедить человека вложить как можно больше денег. Злоумышленники предоставляют потенциальным клиентам нарисованные отчеты и графики, где на виртуальном счете доходы якобы растут от удачных инвестиций и предлагают вкладываться все больше и больше.

Вам показывают интерфейс с «балансом», «графиками роста» и начисленной прибылью. Это может выглядеть убедительно — но всё полностью фальшиво.

Вам могут сказать: «Ваша прибыль составила 450 000 ₸! Чтобы её вывести, оплатите комиссию 15 000 ₸» или «Нужно активировать аккаунт — переведите ещё немного». И так до бесконечности. Пока жертва готова платить, деньги выманивают.

Другая распространенная схема мошенничества: для регистрации на якобы инвестиционном веб-сайте (фишинговом сайте) пользователей просят пройти опрос. Для этого необходимо внести свои данные: имя, фамилию, электронный адрес и номер телефона. Мошенникам не выгодно, чтобы человек долго раздумывал, поэтому в своих постах они сообщают, что регистрация на платформу скоро закончится. Если вы пройдете опрос, то автоматически установите на своем компьютере или смартфоне вредоносное программное обеспечение, которое может выкрасть ваши данные и передать их мошенникам.

Совет: Не верьте отзывам или одобрению знаменитостей при принятии инвестиционного решения. Мошенники используют фото, голос и видеозаписи первых лиц государства, влиятельных лиц, а также знаменитостей для введения вас в заблуждение.

Также по казахстанскому законодательству обычный гражданин не вправе самостоятельно покупать или продавать ценные бумаги на фондовой бирже. Он может сделать это только через брокера — профессионального участника рынка. Брокер в обязательном порядке должен иметь лицензию Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг и быть непосредственным членом биржи.

Инвестиционные мошенники достигают своих целей с помощью множества методов убеждения, адаптированных к психологическому профилю жертвы. Вот настораживающие признаки, на которые стоит обратить внимание: Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой . Сравните обещанную доходность с текущей доходностью известных фондовых индексов. Практически всегда действует правило: чем выше возможная доходность, тем выше риски, а это означает, что вы можете потерять деньги. Настороженно относитесь к заявлениям о том, что данные инвестиции принесут «невероятную прибыль», являются «прорывными акциями» или имеют «огромный потенциал роста и почти никакого риска!» Подобные заявления являются признаком чрезвычайного риска или откровенного мошенничества.

Сравните обещанную доходность с текущей доходностью известных фондовых индексов. Практически всегда действует правило: чем выше возможная доходность, тем выше риски, а это означает, что вы можете потерять деньги. Настороженно относитесь к заявлениям о том, что данные инвестиции принесут «невероятную прибыль», являются «прорывными акциями» или имеют «огромный потенциал роста и почти никакого риска!» Подобные заявления являются признаком чрезвычайного риска или откровенного мошенничества. Гарантированной» доходности не существует . Каждая инвестиция сопряжена с определенной степенью риска, что отражается в ожидаемой доходности. Если ваши деньги в полной безопасности, вы, скорее всего, получите низкую прибыль. Высокая доходность влечет за собой высокие риски, включая, возможно, полную потерю инвестиций. Большинство мошенников тратят много времени, пытаясь убедить инвесторов в том, что чрезвычайно высокая доходность «гарантирована» или «не может быть упущена». Они пытаются внушить, какой будет ваша жизнь, когда вы разбогатеете. Не верьте этому.

. Каждая инвестиция сопряжена с определенной степенью риска, что отражается в ожидаемой доходности. Если ваши деньги в полной безопасности, вы, скорее всего, получите низкую прибыль. Высокая доходность влечет за собой высокие риски, включая, возможно, полную потерю инвестиций. Большинство мошенников тратят много времени, пытаясь убедить инвесторов в том, что чрезвычайно высокая доходность «гарантирована» или «не может быть упущена». Они пытаются внушить, какой будет ваша жизнь, когда вы разбогатеете. Не верьте этому. Остерегайтесь эффекта «ореола» . Инвесторы могут быть ослеплены так называемым эффектом «ореола», когда мошенник кажется симпатичным или заслуживающим доверия. Достоверность можно подделать. Проверьте фактическую квалификацию.

. Инвесторы могут быть ослеплены так называемым эффектом «ореола», когда мошенник кажется симпатичным или заслуживающим доверия. Достоверность можно подделать. Проверьте фактическую квалификацию. «Все покупают» . Остерегайтесь презентаций, в которых подчеркивается, что все инвестируют в это, так что и вы тоже должны. Подумайте, интересен ли вам продукт. Если презентация фокусируется на том, сколько других людей купили продукт, это может быть тревожным сигналом.

. Остерегайтесь презентаций, в которых подчеркивается, что все инвестируют в это, так что и вы тоже должны. Подумайте, интересен ли вам продукт. Если презентация фокусируется на том, сколько других людей купили продукт, это может быть тревожным сигналом. Давление, чтобы отправить деньги ПРЯМО СЕЙЧАС . Мошенники часто говорят своим жертвам, что такое предложение бывает раз в жизни и завтра его уже не будет. Но не поддавайтесь давлению, чтобы инвестировать быстро, и уделите время изучению, прежде чем отправлять деньги.

. Мошенники часто говорят своим жертвам, что такое предложение бывает раз в жизни и завтра его уже не будет. Но не поддавайтесь давлению, чтобы инвестировать быстро, и уделите время изучению, прежде чем отправлять деньги. Взаимность. Мошенники часто пытаются заманить инвесторов с помощью бесплатных семинаров по инвестициям, полагая, что вы окажете им ответную услугу и инвестируете в их продукт. Никогда не принимайте спонтанное решение об инвестициях. Если вы посещаете такие мероприятия, то возьмите материал домой и детально изучите его, оценив все «за» и «против». Всегда убедитесь, что продукт подходит именно вам, и что вы понимаете, что покупаете, и все связанные с этим сборы. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Сравните обещанную доходность с текущей доходностью известных фондовых индексов. Практически всегда действует правило: чем выше возможная доходность, тем выше риски, а это означает, что вы можете потерять деньги. Настороженно относитесь к заявлениям о том, что данные инвестиции принесут «невероятную прибыль», являются «прорывными акциями» или имеют «огромный потенциал роста и почти никакого риска!» Подобные заявления являются признаком чрезвычайного риска или откровенного мошенничества.Гарантированной» доходности не существует. Каждая инвестиция сопряжена с определенной степенью риска, что отражается в ожидаемой доходности. Если ваши деньги в полной безопасности, вы, скорее всего, получите низкую прибыль. Высокая доходность влечет за собой высокие риски, включая, возможно, полную потерю инвестиций. Большинство мошенников тратят много времени, пытаясь убедить инвесторов в том, что чрезвычайно высокая доходность «гарантирована» или «не может быть упущена». Они пытаются внушить, какой будет ваша жизнь, когда вы разбогатеете. Не верьте этому.Остерегайтесь эффекта «ореола». Инвесторы могут быть ослеплены так называемым эффектом «ореола», когда мошенник кажется симпатичным или заслуживающим доверия. Достоверность можно подделать. Проверьте фактическую квалификацию.«Все покупают». Остерегайтесь презентаций, в которых подчеркивается, что все инвестируют в это, так что и вы тоже должны. Подумайте, интересен ли вам продукт. Если презентация фокусируется на том, сколько других людей купили продукт, это может быть тревожным сигналом.Давление, чтобы отправить деньги ПРЯМО СЕЙЧАС. Мошенники часто говорят своим жертвам, что такое предложение бывает раз в жизни и завтра его уже не будет. Но не поддавайтесь давлению, чтобы инвестировать быстро, и уделите время изучению, прежде чем отправлять деньги.Взаимность. Мошенники часто пытаются заманить инвесторов с помощью бесплатных семинаров по инвестициям, полагая, что вы окажете им ответную услугу и инвестируете в их продукт. Никогда не принимайте спонтанное решение об инвестициях. Если вы посещаете такие мероприятия, то возьмите материал домой и детально изучите его, оценив все «за» и «против». Всегда убедитесь, что продукт подходит именно вам, и что вы понимаете, что покупаете, и все связанные с этим сборы. Сравните обещанную доходность с текущей доходностью известных фондовых индексов. Практически всегда действует правило: чем выше возможная доходность, тем выше риски, а это означает, что вы можете потерять деньги. Настороженно относитесь к заявлениям о том, что данные инвестиции принесут «невероятную прибыль», являются «прорывными акциями» или имеют «огромный потенциал роста и почти никакого риска!» Подобные заявления являются признаком чрезвычайного риска или откровенного мошенничества.. Каждая инвестиция сопряжена с определенной степенью риска, что отражается в ожидаемой доходности. Если ваши деньги в полной безопасности, вы, скорее всего, получите низкую прибыль. Высокая доходность влечет за собой высокие риски, включая, возможно, полную потерю инвестиций. Большинство мошенников тратят много времени, пытаясь убедить инвесторов в том, что чрезвычайно высокая доходность «гарантирована» или «не может быть упущена». Они пытаются внушить, какой будет ваша жизнь, когда вы разбогатеете. Не верьте этому.. Инвесторы могут быть ослеплены так называемым эффектом «ореола», когда мошенник кажется симпатичным или заслуживающим доверия. Достоверность можно подделать. Проверьте фактическую квалификацию.. Остерегайтесь презентаций, в которых подчеркивается, что все инвестируют в это, так что и вы тоже должны. Подумайте, интересен ли вам продукт. Если презентация фокусируется на том, сколько других людей купили продукт, это может быть тревожным сигналом.. Мошенники часто говорят своим жертвам, что такое предложение бывает раз в жизни и завтра его уже не будет. Но не поддавайтесь давлению, чтобы инвестировать быстро, и уделите время изучению, прежде чем отправлять деньги.. Мошенники часто пытаются заманить инвесторов с помощью бесплатных семинаров по инвестициям, полагая, что вы окажете им ответную услугу и инвестируете в их продукт. Никогда не принимайте спонтанное решение об инвестициях. Если вы посещаете такие мероприятия, то возьмите материал домой и детально изучите его, оценив все «за» и «против». Всегда убедитесь, что продукт подходит именно вам, и что вы понимаете, что покупаете, и все связанные с этим сборы.

Как защититься?

Проверьте площадку:

Лицензирована ли компания? Зайдите на сайт Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка — www.gov.kz/memleket/entities/ardfm. Проверьте наличие лицензии и убедитесь, что компания не входит ли в список подозрительных субъектов.

Зайдите на сайт Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка — www.gov.kz/memleket/entities/ardfm. Проверьте наличие лицензии и убедитесь, что компания не входит ли в список подозрительных субъектов. Есть ли публичные данные о компании? Настоящие компании публикуют ИИН/БИН, адрес, телефон, юридическую информацию, данные руководства.

Настоящие компании публикуют ИИН/БИН, адрес, телефон, юридическую информацию, данные руководства. Сравните доходность с реальным рынком . Средняя доходность фондового рынка — 8–12% в год. Всё, что выше 20–30% в месяц — обман.

. Средняя доходность фондового рынка — 8–12% в год. Всё, что выше 20–30% в месяц — обман. Поищите отзывы и упоминания . Зачастую о мошенниках уже пишут на форумах и новостных сайтах.

. Зачастую о мошенниках уже пишут на форумах и новостных сайтах. Не переходите по подозрительным ссылкам. Даже если они приходят от «знакомых» или в группах.

Fingramota.kz рекомендует вступать в договорные отношения с компаниями, осуществляющими инвестиционную деятельность исключительно в понятном и прозрачном правовом поле. Список компаний, обладающих лицензиями уполномоченного органа на занятие деятельностью на финансовом рынке Республики Казахстан, размещен на официальном сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.