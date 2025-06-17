Мошеннические схемы в сфере инвестиций: как не попасться на уловки
В последние годы благодаря повсеместной цифровизации значительно выросло число людей, инвестирующих в онлайн формате, передает агентство Kazinform со ссылкой на Ассоциацию финансистов Казахстана.
Начинающие инвесторы все чаще полагаются на социальные сети и тренды для получения информации об инвестициях. Хотя социальные сети и могут дать много преимуществ инвесторам, они также создают возможности для мошенников.
В Казахстане мошенники начали все чаще использовать тему инвестиций в ресурсодобывающие предприятия. Злоумышленники создают поддельные веб-сайты, копирующие официальные страницы компаний и предлагают вложиться, например, в добычу драгоценных металлов или нефти, якобы для получения части прибыли компании в будущем. Либо приобрести акции или фиктивные «токены» крупных компаний.
Мошенники завлекают людей с помощью онлайн-рекламы посредством популярных социальных сетей (Facebook, Telegram, YouTube), где размещают посты от имени известных людей или выступают под видом компетентных финансистов, рекламируя подозрительные инструменты с высоким доходом. Под постом о данной платформе обычно публикуются фейковые комментарии благодарных инвесторов, демонстрирующих свою прибыль и призывающих вкладывать деньги в эту платформу.
Один из примеров — якобы уникальные инвестпроекты компаний KAZMinerals, Казахмыс, КазМунайГаз, Казатомпром и крупных казахстанских банков. Аферисты предлагают пользователям присоединиться к команде нефтегазовых и медедобывающих компаний, обещая «доход за 4 недели до 890 тыс. тенге со стартовой инвестицией в 53 тыс. тенге».
Первый шаг такой схемы — заставить человека зарегистрироваться на платформе, второй — пополнить виртуальный счет, то есть перевести деньги. Далее мошенники прикрепляют к потенциальной жертве так называемого «финансового эксперта», который якобы будет помогать вкладывать деньги в наиболее прибыльные ценные бумаги или даже напрямую в процесс добычи. На самом деле задача лжеэксперта — убедить человека вложить как можно больше денег. Злоумышленники предоставляют потенциальным клиентам нарисованные отчеты и графики, где на виртуальном счете доходы якобы растут от удачных инвестиций и предлагают вкладываться все больше и больше.
Вам показывают интерфейс с «балансом», «графиками роста» и начисленной прибылью. Это может выглядеть убедительно — но всё полностью фальшиво.
Вам могут сказать: «Ваша прибыль составила 450 000 ₸! Чтобы её вывести, оплатите комиссию 15 000 ₸» или «Нужно активировать аккаунт — переведите ещё немного». И так до бесконечности. Пока жертва готова платить, деньги выманивают.
Другая распространенная схема мошенничества: для регистрации на якобы инвестиционном веб-сайте (фишинговом сайте) пользователей просят пройти опрос. Для этого необходимо внести свои данные: имя, фамилию, электронный адрес и номер телефона. Мошенникам не выгодно, чтобы человек долго раздумывал, поэтому в своих постах они сообщают, что регистрация на платформу скоро закончится. Если вы пройдете опрос, то автоматически установите на своем компьютере или смартфоне вредоносное программное обеспечение, которое может выкрасть ваши данные и передать их мошенникам.
Совет: Не верьте отзывам или одобрению знаменитостей при принятии инвестиционного решения. Мошенники используют фото, голос и видеозаписи первых лиц государства, влиятельных лиц, а также знаменитостей для введения вас в заблуждение.
Также по казахстанскому законодательству обычный гражданин не вправе самостоятельно покупать или продавать ценные бумаги на фондовой бирже. Он может сделать это только через брокера — профессионального участника рынка. Брокер в обязательном порядке должен иметь лицензию Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг и быть непосредственным членом биржи.
Инвестиционные мошенники достигают своих целей с помощью множества методов убеждения, адаптированных к психологическому профилю жертвы. Вот настораживающие признаки, на которые стоит обратить внимание:
- Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Сравните обещанную доходность с текущей доходностью известных фондовых индексов. Практически всегда действует правило: чем выше возможная доходность, тем выше риски, а это означает, что вы можете потерять деньги. Настороженно относитесь к заявлениям о том, что данные инвестиции принесут «невероятную прибыль», являются «прорывными акциями» или имеют «огромный потенциал роста и почти никакого риска!» Подобные заявления являются признаком чрезвычайного риска или откровенного мошенничества.
- Гарантированной» доходности не существует. Каждая инвестиция сопряжена с определенной степенью риска, что отражается в ожидаемой доходности. Если ваши деньги в полной безопасности, вы, скорее всего, получите низкую прибыль. Высокая доходность влечет за собой высокие риски, включая, возможно, полную потерю инвестиций. Большинство мошенников тратят много времени, пытаясь убедить инвесторов в том, что чрезвычайно высокая доходность «гарантирована» или «не может быть упущена». Они пытаются внушить, какой будет ваша жизнь, когда вы разбогатеете. Не верьте этому.
- Остерегайтесь эффекта «ореола». Инвесторы могут быть ослеплены так называемым эффектом «ореола», когда мошенник кажется симпатичным или заслуживающим доверия. Достоверность можно подделать. Проверьте фактическую квалификацию.
- «Все покупают». Остерегайтесь презентаций, в которых подчеркивается, что все инвестируют в это, так что и вы тоже должны. Подумайте, интересен ли вам продукт. Если презентация фокусируется на том, сколько других людей купили продукт, это может быть тревожным сигналом.
- Давление, чтобы отправить деньги ПРЯМО СЕЙЧАС. Мошенники часто говорят своим жертвам, что такое предложение бывает раз в жизни и завтра его уже не будет. Но не поддавайтесь давлению, чтобы инвестировать быстро, и уделите время изучению, прежде чем отправлять деньги.
- Взаимность. Мошенники часто пытаются заманить инвесторов с помощью бесплатных семинаров по инвестициям, полагая, что вы окажете им ответную услугу и инвестируете в их продукт. Никогда не принимайте спонтанное решение об инвестициях. Если вы посещаете такие мероприятия, то возьмите материал домой и детально изучите его, оценив все «за» и «против». Всегда убедитесь, что продукт подходит именно вам, и что вы понимаете, что покупаете, и все связанные с этим сборы.
Как защититься?
Проверьте площадку:
- Лицензирована ли компания? Зайдите на сайт Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка — www.gov.kz/memleket/entities/ardfm. Проверьте наличие лицензии и убедитесь, что компания не входит ли в список подозрительных субъектов.
- Есть ли публичные данные о компании? Настоящие компании публикуют ИИН/БИН, адрес, телефон, юридическую информацию, данные руководства.
- Сравните доходность с реальным рынком. Средняя доходность фондового рынка — 8–12% в год. Всё, что выше 20–30% в месяц — обман.
- Поищите отзывы и упоминания. Зачастую о мошенниках уже пишут на форумах и новостных сайтах.
- Не переходите по подозрительным ссылкам. Даже если они приходят от «знакомых» или в группах.
Fingramota.kz рекомендует вступать в договорные отношения с компаниями, осуществляющими инвестиционную деятельность исключительно в понятном и прозрачном правовом поле. Список компаний, обладающих лицензиями уполномоченного органа на занятие деятельностью на финансовом рынке Республики Казахстан, размещен на официальном сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.