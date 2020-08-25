Мошеннические сайты для покупки авиабилетов выявили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT выявила мошеннические схемы интернет-ресурсов для покупки авиабилетов онлайн-агентств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на службу.
В адрес Службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT Государственной технической службы КНБ РК поступило обращение от Group-IB (РФ) о выявлении 26 мошеннических интернет-ресурсов (ИР) для покупки авиабилетов онлайн.
Эксперты KZ-CERT на территории Казахстана выявили 2 мошеннические схемы. Данные ИР классифицированы Службой KZ-CERT как «Фишинг в сети Интернет».
«Пользователям предлагалось приобрести билеты по выгодной цене. После выбора билета и формы оплаты пользователя просили ввести реквизиты своей банковской карты (номер кредитной карты, CVV-код). После согласия пользователя осуществить оплату происходила передача реквизитов кредитной карты злоумышленникам, о чем пользователь даже и не догадывался», - рассказали подробности здесь.
Авиабилеты сегодня легко найти и приобрести у посредников, интернет-технологии позволяют это сделать прямо со своего компьютера, без личного присутствия. Очень часто покупка билетов через посредников бывает даже выгодней, чем покупка в самой авиакомпании, поэтому спрос на данную услугу увеличивается из года в год. Соответственно и повышаются риски компрометации персональных данных пользователей.
Во избежание инцидентов ИБ Служба KZ-CERT рекомендует:
1. Проверять дату регистрации ИР при помощи сервисов whois.net, pr-cy.ru или cy-pr.com (необходимо зайти на ИР и ввести доменное имя в строке поиска, далее нажать кнопку «Проверить», стоит обратить внимание на строку с датой регистрации домена). Мошеннические ресурсы не функционируют дольше одного-двух месяцев, в связи с приостановлением деятельности домена со стороны хостинг-провайдера;
2. Проверять, соответствует ли адресная строка официальному названию ИР;
3. Проверять способ оплаты билета. Зачастую оплата осуществляется за счет оплаты через онлайн-банкинг. Если вас просят перевести деньги на виртуальный кошелек или на номер карты — перед вами злоумышленник. Компании не оформляют счета на физические лица или на сервисах типа Web Money;
4. Проверять билеты в популярных системах бронирования по коду PNR (специальный уникальный код, который указывается в вашем билете), если он уже приобретён (viewtrip.com, checkmytrip.com, myairlines.ru);
5. Проверять, имеется ли Служба поддержки, и как быстро она реагирует на сообщения и звонки. Также необходимо заранее найти отзывы о продавце и их активности на других ресурсах.
«Если Вы стали жертвой инцидента информационной безопасности, просим сообщать нашим специалистам по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно) или отправить заявку по ссылке: http://www.cert.gov.kz/notify-incident, или направить письмо на e-mail: incident@kz-cert.kz», - призвали казахстанцев.
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