Мошенница за день «сдала» одну квартиру 25 астанчанам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедший год на территории столицы раскрыто более 600 интернет-мошенничеств, задержано и привлечено к уголовной ответственности 127 лиц. Потерпевшим возмещен ущерб порядка 55 млн. Тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

Среди множества схем выделяются мошенничества, связанные с онлайн-покупками в соцсетях. Мошенники создают фейковые объявления и продают несуществующие товары, такие как мобильные телефоны, мебель, золотые изделия и другие по значительным скидкам.

За так называемую «аренду» квартир в столице задержано 8 лиц, среди которых 32-летняя женщина, которая всего за день «сдала» одну квартиру 25 астанчанам и получила 800 тысяч тенге. В настоящее время она содержится в следственном изоляторе.

18 задержанных предлагали мнимую услугу по раскрутке денег. Один из задержанных 26-летний житель Туркестанской области, который обманул 120 человек, пообещав раскрутить деньги на спортивных ставках. Потерпевшие наткнулись на его фейковую страницу в сети «instagram» и решили заработать, вложив деньги вслепую.

Другие мошенники, позвонив на телефоны держателей карт, представлялись сотрудниками банка и сообщали, что на них собираются оформить кредит либо проводится мошенническая операция. Они выманивали пароли либо просили перечислить деньги на надежный счет, тем самым получали доступ к счетам и совершали хищения в сети интернет.

Пострадали и пользователи сайта частных объявлений «Оlx» и «Кolesa». Тем, кто пытался на этих сайтах продать товар, мошенники предлагали услуги доставки, которой не существует. Злоумышленники отправляли ссылку, схожую с настоящим сайтом и просили заполнить анкету с реквизитами банковской карты. От таких действий пострадало 400 граждан.

С целью предупреждения интернет-мошенничеств, Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает:

- не передавать реквизиты банковских карт, CVV-коды и пароли;

- отказаться от предоплаты, не удостоверившись в наличии товара и его качестве;

- во избежание оформления онлайн-кредитов не передавать свои персональные данные посторонним лицам;

- не участвовать в сомнительных акциях по приумножению денег;

- проверять достоверность предоставляемых услуг (olx-доставка, аренда недвижимости, раскрутка денег на ставках и др.).