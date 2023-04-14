Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы

Мошенница за 4 млн тенге пообещала безвозмездный грант жительнице Шымкента

Редактор:  
Ринат Дусумов
14 Апреля 2023, 10:29
Мошенница за 4 млн тенге пообещала безвозмездный грант жительнице Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - На 4 млн тенге обманула жительница Шымкента знакомую, пообещав безвозмездный грант. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

«В управление полиции Каратауского района с сообщением о мошенничестве обратилась местная жительница. Со слов потерпевшей, знакомая обещала ей помощь в получении безвозмездного гранта от государства для открытия своего бизнеса. Доверчивая гражданка за эту услугу отдала злоумышленнице 4 млн тенге. Однако спустя время последняя обещание не выполнила и деньги не вернула. Факт следователи зарегистрировали по статье 190 УК РК. В результате оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Ей оказалась безработная 31-летняя жительница города», - сообщили в полиции.

В настоящее время по факту проводится досудебное расследование.


Борьба с преступностью   Шымкент   Мошенничество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Какой будет погода в период посевной в СКО
Какой будет погода в период посевной в СКО
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области
Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области