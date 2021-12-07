+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 3 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мошенница выманила у семейчан почти девять миллионов тенге

7 Декабря 2021 16:43
Поделиться:
Мошенница выманила у семейчан почти девять миллионов тенге

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Мошенница выманила у семейчан почти девять миллионов тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

Новости по теме
Двух женщин задержали за продажу трамадола в Карагандинской области
24 иностранца выдворены из страны в Алматы Полицейские провели «ночную» акцию в одном из клубов Костаная На 3 млн тенге оштрафованы продавцы алкоголя в Таразе

В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что в конце ноября на оперативный канал «102» Ауэзовского отдела полиции обратилась 24-летняя местная жительница. Малознакомая женщина под предлогом покупки квартиры по цене ниже рыночной завладела ее деньгами. Сумма ущерба составила 3 миллиона тенге.

Сотрудниками криминальной полиции в подозрении была изобличена 27-летняя жительница города, которая ранее была осуждена за аналогичное преступление.

На следующий день в Ауэзовский отдел полиции обратились 52- и 27-летние пострадавшие. По их словам, злоумышленница в конце февраля и в конце августа 2021 года по той же схеме завладела их деньгами на общую сумму 6 850 000 тенге.При допросе женщина призналась в совершении вышеуказанных преступлений.

«По фактам начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 3 УК РК «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы», - дополнил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Досудебное расследование продолжается.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
Двух женщин задержали за продажу трамадола в Карагандинской области
24 иностранца выдворены из страны в Алматы
Полицейские провели «ночную» акцию в одном из клубов Костаная
На 3 млн тенге оштрафованы продавцы алкоголя в Таразе
Популярное
1 Районный аким Алматы высказался о стихийной торговле возле рынка в «Тастаке»
2 Труп мужчины найден в районе авторынка в Семее
3 Будут ли сносить ветхие дома в центре Алматы
4 Снег, метель, гололед - погода 7 декабря в Казахстане
5 545 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
6 Десять человек пострадали в ДТП на трассе в Акмолинской области
Читайте также
В столице 18-летний парень вынес из жилого комплекса запчасти от крана
В Актобе медсестра изготовила 67 «липовых» паспортов вакцинации
Районный аким Алматы высказался о стихийной торговле возле рынка в «Тастаке»
Труп мужчины найден в районе авторынка в Семее
Будут ли сносить ветхие дома в центре Алматы
Снег, метель, гололед - погода 7 декабря в Казахстане
545 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
Десять человек пострадали в ДТП на трассе в Акмолинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив