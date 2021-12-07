Мошенница выманила у семейчан почти девять миллионов тенге

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Мошенница выманила у семейчан почти девять миллионов тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что в конце ноября на оперативный канал «102» Ауэзовского отдела полиции обратилась 24-летняя местная жительница. Малознакомая женщина под предлогом покупки квартиры по цене ниже рыночной завладела ее деньгами. Сумма ущерба составила 3 миллиона тенге.

Сотрудниками криминальной полиции в подозрении была изобличена 27-летняя жительница города, которая ранее была осуждена за аналогичное преступление.

На следующий день в Ауэзовский отдел полиции обратились 52- и 27-летние пострадавшие. По их словам, злоумышленница в конце февраля и в конце августа 2021 года по той же схеме завладела их деньгами на общую сумму 6 850 000 тенге.При допросе женщина призналась в совершении вышеуказанных преступлений.

«По фактам начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 3 УК РК «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы», - дополнил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Досудебное расследование продолжается.