Мошенница выманила у семейчан почти девять миллионов тенге
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Мошенница выманила у семейчан почти девять миллионов тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.
В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что в конце ноября на оперативный канал «102» Ауэзовского отдела полиции обратилась 24-летняя местная жительница. Малознакомая женщина под предлогом покупки квартиры по цене ниже рыночной завладела ее деньгами. Сумма ущерба составила 3 миллиона тенге.
Сотрудниками криминальной полиции в подозрении была изобличена 27-летняя жительница города, которая ранее была осуждена за аналогичное преступление.
На следующий день в Ауэзовский отдел полиции обратились 52- и 27-летние пострадавшие. По их словам, злоумышленница в конце февраля и в конце августа 2021 года по той же схеме завладела их деньгами на общую сумму 6 850 000 тенге.При допросе женщина призналась в совершении вышеуказанных преступлений.
«По фактам начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 3 УК РК «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы», - дополнил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.
Досудебное расследование продолжается.
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