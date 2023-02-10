Мошенница выманила свыше 119 млн тенге у жительницы Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Городской суд № 2 Павлодара приговорил ее к 5 годам лишения свободы, но отбывать наказание она начнет с 2028 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«9 февраля 2023 года судом № 2 города Павлодара рассмотрено дело по факту мошенничества, то есть хищения чужого имущества, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере», - сообщили в павлодарском областном суде.

Суд установил, что еще с марта 2019 года по август 2020 года И., злоупотребив доверием другого человека, убедив, что обладает даром нетрадиционного лечения и сверхъестественной силой, завладела 119 480 000 тенге за проведение специальных оккультных ритуалов для укрепления семьи, здоровья детей и процветания бизнеса.

В суде прокурор просил назначить обвиняемой 5 лет лишения свободы. Потерпевшая, по данным суда, с позицией прокурора согласилась. Но подсудимая вину не признала и попросила ее оправдать.

«Законом за данное преступление предусмотрено наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Вина И. доказана собранными по делу доказательствами, показаниями потерпевшей, свидетелей», - отметили в суде.

Приняв во внимание смягчающие вину обстоятельства: отсутствие судимости, положительную характеристику по месту жительства, наличие на иждивении двух малолетних детей и одного несовершеннолетнего ребенка, при отсутствии отягчающих обстоятельств суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

«В связи с наличием малолетних детей на основании части 1 статьи 74 УК назначенное наказание отсрочено на 5 лет, то есть до 9 февраля 2028 года. Также судом взыскан с И. в пользу потерпевшей имущественный ущерб в размере 119 480 000 тенге. Приговор в законную силу не вступил», - добавили в суде региона.