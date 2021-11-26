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Мошенница сняла деньги с депозита жительницы Акмолинской области
26 Ноября 2021 07:19
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ЕСИЛЬ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские расследуют мошенничество с депозитным счетом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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В дежурную часть Есильского РОП поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщила, что 17 ноября неизвестный снял один миллион тенге с принадлежащего потерпевшей депозитного счета одного из банков РК.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена подозреваемая, ею оказалась ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за мошенничество, 29-летняя жительница города Есиль.
Предварительно установлено, что злоумышленница и потерпевшая были знакомы, а для совершения преступных действий подозреваемая использовала телефон своей жертвы. Подозреваемая через мобильное приложение установила ее номер телефона, используемый в качестве доверенного при совершении финансовых операций.
По факту следственным отделом Есильского РОП начато досудебное расследование по ст.190 ч.2 УК РК «Мошенничество».
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