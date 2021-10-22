НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мошенница сдавала квартиру сразу нескольким людям в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по «горячим следам» задержана 32-летняя жительница столицы, которая пересдала квартиру сразу нескольким людям. На сегодняшний день в полицию обратилось четверо обманутых граждан.

«Реализуя мошенническую схему, женщина арендовала квартиру на короткий срок и сразу же разместила на сайте объявление об аренде этой же квартиры на долгосрочный срок. На объявление откликнулось несколько человек, которых она поочередно приглашала на показ квартиры. Тем, кто согласился арендовать жилье, мошенница просила перевести предоплату на карточный счет третьего лица и заезжать на следующий день. Однако когда потерпевшие вселялись в квартиру, то понимали что попались на мошенническую схему», - сообщили в пресс-службе департамента.

В настоящее время по факту мошенничества, проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК. Установлено, что задержанная, которая дала признательные показания, ранее уже была судима за аналогичные преступления. Общий материальный ущерб, нанесенный потерпевшим, составил 300 тысяч тенге.