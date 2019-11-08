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Мошенница предлагала «сделать» дипломы и права в СКО

8 Ноября 2019 22:03
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Мошенница предлагала «сделать» дипломы и права в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 38-летняя женщина предлагала за вознаграждение «сделать» диплом, водительские права и даже квартиру через акимат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, мошенница развернула целую сеть. Обещала скидку при условии, если «клиент» приведет еще одного желающего. За услуги мошенница просила обычно 350 тысяч тенге. В одном из эпизодов речь идет о сумме в 700 тысяч тенге.

«Клиентов мошенница искала через знакомых. Лишь спустя месяцы, не дождавшись обещанных благ, некоторые потерпевшие начали обращаться в полицию. Подозреваемую установили. Идет досудебное расследование по статье «Мошенничество». Устанавливается круг лиц, пострадавших от действий предприимчивой горожанки. Не все в этом случае готовы обращаться в полицию. Тем не менее стражи порядка просят сообщить о таких фактах, чтобы восстановить полную картину преступления», - рассказали в пресс-службе.

Уже установлена ее причастность к 10 эпизодам. Сумма причиненного ущерба составляет более 3 млн тенге. По предположениям полицейских, пострадавших может быть гораздо больше.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Олеся Жуковень

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