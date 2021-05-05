Мошенница предлагала помощь в получении соцвыплат в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Очередной факт мошенничества выявлен в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Ескельдинском районе задержана 27-летняя женщина, которая под предлогом оформления документов на получение социальных выплат обманула жительницу поселка Карабулак.

«26 апреля текущего года в дежурную часть Ескельдинского РОП обратилась 42-летняя местная жительница с просьбой принять законные меры в отношении гражданки, которая под предлогом оформления документов на получение соцвыплат, а именно адресной социальной помощи, мошенническим путем завладела денежными средствами в размере 340 000 тенге. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 190 части 1 УК РК», – рассказал заместитель начальника по следствию Ескельдинского РОП Айдос Есимбеков.

В ходе расследования уголовного дела установлена подозреваемая – 27-летняя местная жительница, которая полностью признала свою вину.