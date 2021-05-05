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    00:54, 05 Май 2021 | GMT +6

    Мошенница предлагала помощь в получении соцвыплат в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Очередной факт мошенничества выявлен в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Ескельдинском районе задержана 27-летняя женщина, которая под предлогом оформления документов на получение социальных выплат обманула жительницу поселка Карабулак.

    «26 апреля текущего года в дежурную часть Ескельдинского РОП обратилась 42-летняя местная жительница с просьбой принять законные меры в отношении гражданки, которая под предлогом оформления документов на получение соцвыплат, а именно адресной социальной помощи, мошенническим путем завладела денежными средствами в размере 340 000 тенге. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 190 части 1 УК РК», – рассказал заместитель начальника по следствию Ескельдинского РОП Айдос Есимбеков.

    В ходе расследования уголовного дела установлена подозреваемая – 27-летняя местная жительница, которая полностью признала свою вину.

    Теги:
    Борьба с преступностью Алматинская область Правоохранительные органы
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