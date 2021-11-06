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Мошенница похитила более одного млн тенге в Атырау
6 Ноября 2021 03:21
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау мошенница, пообещав приобрести квартиру, похитила более одного млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В городской отдел полиции № 2 обратилась 24-летняя жительница города с заявлением. Она сообщила, что знакомая женщина пообещала помочь ей приобрести двухкомнатную квартиру в микрорайоне Береке. Получила задаток один млн 350 тыс тенге и скрылась. Полицейские при проведении оперативно-розыскных работ задержали 32-летнюю жительницу города. В ходе проверки выяснилось, что за ней числится не один факт мошенничества. Обманула она в общей сложности 11 человек.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 190 УК РК, ведется расследование», - сообщили в пресс-службе ДП области.
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