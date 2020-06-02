Мошенница под видом работницы банка обманула около 30 человек в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице мошенница, представляясь работником банка, обманула около 30 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

31 мая в полицию обратилась жительница города с заявлением о том, что незнакомая женщина путем обмана завладела ее деньгами. В ноябре 2019 года она увидела на популярном сайте объявление о помощи в оформлении кредита и решила воспользоваться услугой.

Связавшись по указанному номеру, она наткнулась на мошенницу. Представившись работником банка, подозреваемая заверила женщину, что благодаря ее усилиям она получит кредит, даже с испорченной кредитной историей.

Таким образом подозреваемая обманула 29 человек. За свои «услуги» она заранее брала 10% от суммы кредита. Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК (мошенничество). Подозреваемая водворена в ИВС.

Граждан, пострадавших от противоправных действий мошенницы, просят обратиться в Управление полиции района «Сарыарка» г.Нур-Султана по адресу: ул. Ақбұғы, 2 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-66-10; 71-66-11; 71-66-40 либо «102».