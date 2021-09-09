Мошенница от имени турфирмы обещала иностранцам отправку домой в карантин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Задержана женщина, обещавшая в карантин отправить на родину граждан КНР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«По данным потерпевших, подозреваемая в период с февраля по апрель 2021 года, действуя от имени турфирмы, обещала гражданам КНР их отправку воздушным транспортом на родину. Сумма этой услуги варьировалась от 650 тысяч до 950 тысяч тенге за каждого желающего добраться до дома. На самом же деле обещаний женщина не выполнила. Ее действия квалифицированы следствием по статье 190 части 3 УК РК. Подозреваемая задержана и в порядке статьи 131 УПК РК водворена в изолятор временного содержания ДП. Далее судом санкционирован ее арест. Расследование продолжается», – рассказал начальник отдела полиции при УП Бостандыкского района Галым Касымбаев.