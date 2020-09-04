Мошенница «оформляла» пособия на детей и инвалидов в Семее

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - В Семее задержана мошенница, которая за приличное вознаграждение обещала горожанам изготовить документы для получения пособий на ребенка, а также готова была помочь в оформлении инвалидности и сбору пенсионных документов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В полицию с заявлением потерпевшие обратились после того, как не смогли получить документы и вернуть деньги. В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемой и задержали аферистку по месту жительства. Ею оказалась ранее несудимая и безработная 26-летняя жительница города.





По факту было проведено досудебное расследование по статье 190 части 1 УК РК. Подозреваемая полностью признала свою вину, а полученные путем мошенничества деньги потратила.





«На сегодня сотрудниками полиции установлено 8 эпизодов мошенничества. Общая сумма ущерба составила около двух миллионов тенге»,- рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.





Полицейские ВКО просят граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.