1 Июля 2022 01:00

Мошенница обманула на 47 млн тенге жителей Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Факты мошенничества установили жамбылские полицейские. В Таразе задержана женщина, мошенническим путем завладевшая 47 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в управление полиции города Тараза обратились жители Жамбылской области с заявлениями о том, что их обманула неизвестная гражданка. Мошенническим путем похитила денежные средства на крупную сумму.

Следственно-оперативная группа управления полиции города Тараза установила 34-летнюю гражданку.

«Женщина обещала горожанам кредиты под низкие проценты, однако деньги присваивала себе. Сумма полученных кредитов составила от 500 тыс. до 5 млн тенге. Общий ущерб составляет 47 млн 80 тыс. тенге. Подозреваемая признала свою вину и водворена в изолятор временного содержания», - сообщила руководитель пресс-службы правоохранительного ведомства Гульсара Мухтаркулова.

По факту проводится расследование по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Мошенничество».

«Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов. Либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества», - говорится в первой части статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Департамент полиции Жамбылской области призывает граждан проявлять бдительность и осторожность, чтобы не попасть на уловки мошенников.