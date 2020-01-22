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Мошенница обманула на 2 млн тенге покупателя дизтоплива в Павлодаре
22 Января 2020 21:04
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарские полицейские предупредили о мошенниках, продающих дешевую солярку, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«Житель города Павлодар узнает от своих знакомых контакты женщины, занимающейся продажей горюче-смазочных материалов. При телефонном разговоре женщина представляется работником одного из павлодарских заводов и поэтому якобы имеет возможность предоставить дизельное топливо в любом объеме по цене 165 тенге за один литр», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области журналистам.Позарившись на низкую цену, мужчина обговорил по телефону условия покупки 10 000 литров талонами и договорился о встрече. Затем житель областного центра по телефону сообщил женщине, что теперь ему необходимо 12 000 литров, на что продавщица согласилась.
«При встрече павлодарец отдает ей денежные средства в размере 1 980 000 тенге, а женщина просит подвезти ее к одному из офисов АЗС и подождать, - рассказали в ведомстве. - Выйдя из офиса, злоумышленница передает ему талоны на 10 000 литров и сообщает: так как первоначальная заявка была на это количество, остальные талоны на 2000 литров отдаст на следующий день. Мужчина соглашается, при этом делает заказ еще на 12 000 литров».
Получив половину заказа и будучи уверенным, что это не уловка мошенников, на следующий день мужчина отдал женщине остальную сумму 1 720 000 тенге, а та попросила его немного подождать.
«Мужчина так и не дождался ни денег, ни талонов, собственноручно отдав мошеннице более двух миллионов тенге. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК Республики Казахстан «Мошенничество», - подытожили стражи порядка.
Ключевые слова: Павлодарская область,
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