Мошенница обманула на 2 млн тенге покупателя дизтоплива в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарские полицейские предупредили о мошенниках, продающих дешевую солярку, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Житель города Павлодар узнает от своих знакомых контакты женщины, занимающейся продажей горюче-смазочных материалов. При телефонном разговоре женщина представляется работником одного из павлодарских заводов и поэтому якобы имеет возможность предоставить дизельное топливо в любом объеме по цене 165 тенге за один литр», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области журналистам.

Позарившись на низкую цену, мужчина обговорил по телефону условия покупки 10 000 литров талонами и договорился о встрече. Затем житель областного центра по телефону сообщил женщине, что теперь ему необходимо 12 000 литров, на что продавщица согласилась.«При встрече павлодарец отдает ей денежные средства в размере 1 980 000 тенге, а женщина просит подвезти ее к одному из офисов АЗС и подождать, - рассказали в ведомстве. - Выйдя из офиса, злоумышленница передает ему талоны на 10 000 литров и сообщает: так как первоначальная заявка была на это количество, остальные талоны на 2000 литров отдаст на следующий день. Мужчина соглашается, при этом делает заказ еще на 12 000 литров».Получив половину заказа и будучи уверенным, что это не уловка мошенников, на следующий день мужчина отдал женщине остальную сумму 1 720 000 тенге, а та попросила его немного подождать.«Мужчина так и не дождался ни денег, ни талонов, собственноручно отдав мошеннице более двух миллионов тенге. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК Республики Казахстан «Мошенничество», - подытожили стражи порядка.